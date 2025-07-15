«Важно организовать доступность для голосования»: как в Татарстане готовятся к выборам

В Татарстане продолжается избирательная кампания. В республике обеспечат возможность проголосовать для всех избирателей. Как идет подготовка к выборам, обсудили сегодня на брифинге в Казани. Подробнее – в материале «Татар-информа».





ЦИК Татарстана завершил прием документов на выдвижение кандидатов на выборах Раиса республики и допвыборах депутата Госсовета РТ, рассказал Андрей Кондратьев

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Четыре кандидата представили документы в ЦИК для выдвижения на выборах Раиса РТ

В Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане состоятся три избирательные кампании: выборы Раиса РТ, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также депутата Госсовета по Мелекесскому округу №18 (Набережные Челны).

ЦИК Татарстана завершил прием документов на выдвижение кандидатов на выборах Раиса республики и допвыборах депутата Госсовета РТ, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

Для выдвижения на выборах Раиса Татарстана документы представили четыре кандидата, напомнил глава Центризбиркома.

«От партии ЛДПР – Руслан Юсупов, от «Единой России» – Рустам Минниханов, от КПРФ – Хафиз Миргалимов, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Виталий Смирнов», – перечислил он.

По словам председателя ЦИК, сейчас они должны собрать подписи в свою поддержку от не менее 384 депутатов в 34 муниципальных районах республики. Подписи нужно представить в Центральную избирательную комиссию до 30 июля.

Более 3,4 тыс. кандидатов выдвинулось на муниципальных выборах

Для выдвижения на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ в Мелекесском избирательном округе документы в ЦИК РТ подали Раиль Минегалиев («Новые люди»), Андрей Фомичев (самовыдвижение), Татьяна Мухина (КПРФ) и Диана Полева (ЛДПР).

«Из этих четырех кандидатов, только одному – самовыдвиженцу – нужно собрать подписи избирателей на территории этого округа. Это 3% подписей от 53 тыс. избирателей округа», – уточнил Кондратьев.

В Татарстане проведена большая работа по обеспечению доступности избирательных участков для разных групп населения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На выборах муниципальных депутатов в Татарстане выдвинулось 3437 кандидатов. Замещению подлежит 7531 мандат, добавил председатель Центральной избирательной комиссии РТ.

Так, от «Единой России» выдвинулись более 1,9 тыс. кандидатов, в порядке самовыдвижения – свыше 1 тыс., от «Справедливой России» – 150, от партии «Новые люди» – 124, от ЛДПР – 76, от движения «Татарстан – Новый век» – 51, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 4, от Коммунистической партии «Коммунисты России» и от партии «Яблоко» – по одному, рассказал глава Центризбиркома.

Документы для регистрации на муниципальных выборах кандидаты в депутаты еще могут подать до 4 августа.

Более 93,6% избирательных участков размещены на первых этажах

В Татарстане проведена большая работа по обеспечению доступности избирательных участков для разных групп населения. И сегодня более 93,6% избирательных участков размещены на первых этажах, сказала Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Особенно для слабослышащих или слабовидящих избирателей важно организовать доступность для голосования. В этом году мы будем использовать практику прошлых выборов – возможность горячей линии ГЛОНАСС+112, когда заявитель, например слабовидящий или слепой, звонит и говорит, что ему нужно дойти до такого-то избирательного участка. Просит оказать содействие. В этой части, конечно, очень активно работают наши волонтеры», – отметила она.

В Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане состоятся три избирательные кампании Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выборах этого года 1240 участков будут оборудованы специальными кабинами для избирателей, использующих инвалидные коляски.

Кроме того, все участковые избирательные комиссии будут обеспечены трафаретами с рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также информационными материалами, изготовленными укрупненным шрифтом на русском и татарском языках.

«Право на голосование будет обеспечено для участников СВО, которые проходят лечение в госпиталях»

На выборах в Татарстане будут работать 1752 участковые избирательные комиссии, среди них 42 комиссии – временные, добавил Кондратьев.

«Из них 36 – в крупнейших клиниках, учреждениях здравоохранения республики. Все это обеспечит возможность для голосования избирателей, которые находятся по тем или иным причинам в лечебных учреждениях», – подчеркнул председатель ЦИК.

Сабурская уточнила, что таким образом право на голосование будет обеспечено и для участников СВО, которые проходят лечение в госпиталях.

Кроме того, на выборах Раиса Татарстана смогут проголосовать граждане, которые находятся в СИЗО на территории России. То есть это избиратели, находящиеся в местах содержания под стражей до приговора суда.