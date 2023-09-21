news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 08:36

Около 5 тыс. мирных жителей доставлены в расположение российских миротворцев в Карабахе

Скопировать ссылку

Около пяти тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

Всех эвакуированных местных жителей обеспечили местами для отдыха и горячим питанием. Помощь гражданам оказывают военные врачи медицинского отряда спецназначения РФ.

Ранее мы сообщали, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе продолжает выполнять свои функции в обострившихся условиях. Миротворцы оказывают всю возможную помощь мирному населению.

#нагорный карабах
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2