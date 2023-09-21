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Около 5 тыс. мирных жителей доставлены в расположение российских миротворцев в Карабахе
Около пяти тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
Всех эвакуированных местных жителей обеспечили местами для отдыха и горячим питанием. Помощь гражданам оказывают военные врачи медицинского отряда спецназначения РФ.
Ранее мы сообщали, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе продолжает выполнять свои функции в обострившихся условиях. Миротворцы оказывают всю возможную помощь мирному населению.
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