Порядка 300 казанцев прошли диспансеризацию в мобильных пунктах за первый день работы

За первый день работы обильных комплексов диспансеризацию и профосмотры прошли порядка 300 жителей Казани. Было выполнено 230 флюорографий и 100 маммографий.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, женщины приходили в мобильные пункты диспансеризации в два раза чаще, чем мужчины.

Такая форма работы с населением впервые осуществляется в республике – до этого мобильные комплексы выезжали только в отдаленные районы Татарстана. Такой формат работы хорошо себя зарекомендовал — жителям удобно проходить обследование в одном месте, недалеко от дома.

Для того, чтобы диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры смогли пройти как можно больше жителей Казани, с 3 по 10 ноября и далее в выходные дни до 1 декабря мобильные поликлиники будут работать во дворах столицы республики и рядом с торговыми центрами.

График работы мобильных пунктов

Прикрепленные к Городской поликлинике №20:

3-10 ноября – на территории парковки ТРЦ (ул. Ю.Фучика, 90);

16-17 ноября, 23-24 ноября, 30 ноября и 1 декабря – ЖК «Весна».

Прикрепленные к Городской поликлинике №21:

3-10 ноября – на территории парковки ул. К.Гали, 1;

16-17 ноября, 23-24 ноября – во дворе дома №14 по ул.Фучика;

30 ноября и 1 декабря – на территории парковки магазина (ул. Габишева, 32).

Прикрепленные к Городской клинической больнице №7:

3-10 ноября– рядом со школой №113 (ул. Адоратского, д. 36а).

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Казани стартовала выезданя диспансеризация. Прикрепленные к поликлиники жители города могут пройти ее по предварительной записи, однако при отсутствии большого количества людей возможно прохождение процедуры и без записи. При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.