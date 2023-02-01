Около 200 законов будут переработаны после внесения изменений в Конституцию РТ

В Татарстане необходимо переработать около 200 региональных законов после внесения изменений в Конституцию республики. Об этом сообщил руководитель парламента РТ Фарид Мухаметшин на встрече председателями экспертных советов при комитетах Государственного Совета РТ.

«Изменения в Конституцию внесены. Через профильные комитеты нам в ближайшее время придется около 200 законов проработать. И внести изменения в действующие законы республики применительно к конституционным поправкам», — пояснил Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что работа предстоит серьезная, поскольку каждый закон требует четкой и правильно прописанной нормы. Кроме того, по его словам, будут вноситься изменения в указы Президента Татарстана, поскольку «там тоже есть нормы, которые вытекают из обновленной Конституции».

Президент Татарстана Рустам Минниханов 26 января подписал закон «О внесении изменений в Конституцию РТ», о чем сообщал «Татар-информ».