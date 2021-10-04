Около 200 тыс. московских пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации

В Москве подарочный набор «С заботой о здоровье» получило почти 200 тыс. пожилых людей, привившихся первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

«Подарочную коробку "С заботой о здоровье" могут получить пенсионеры старше 65 лет, сделавшие один компонент прививки против коронавирусной инфекции до 31 декабря 2021 года, а затем полностью завершившие вакцинацию», — отмечает пресс-служба столичного правительства.

Набор также смогут получить пенсионеры из Москвы, прошедшие повторную вакцинацию до конца года.

В состав подарочных коробок входит все необходимое для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета — тонометр, пульсоксиметр, комплексы витаминов, набор косметики, медицинские маски, таблетница и другие принадлежности.

Акция началась 23 июня 2021 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. За два месяца с момента ее начала подарки получили 90 тыс. пенсионеров.