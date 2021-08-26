За два месяца подарочные наборы за вакцинацию получили 90 тыс. московских пенсионеров

Около 90 тыс. жителей столицы пенсионного возраста получили подарочные наборы после вакцинации от коронавируса, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

Акция «С заботой о здоровье» началась 23 июня по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Получить подарочный набор смогут жители Москвы старше 65 лет, которые сделают первую прививку от коронавируса с 23 июня по 1 октября.

Кроме пунктов в центрах соцобслуживания открыли дополнительные пункты выдачи подарочных наборов в городских поликлиниках и в Гостином дворе.

Как объяснила Ракова, для получения набора понадобится паспорт, московский полис ОМС, QR-код в электронном или бумажном виде или сертификат о вакцинации двумя компонентами вакцины, а также сертификат на получение набора.

По словам заммэра, больше всего подарочных коробок получили жители Южного административного округа, где акцией воспользовались более 11 тыс. человек. На втором и третьем местах по количеству находятся Юго-Западный и Северо-Восточный округа. Здесь пенсионерам после вакцинации вручили более 10 тыс. подарочных наборов.

В набор «С заботой о здоровье» входит все необходимое для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета — тонометр, пульсоксиметр, комплексы витаминов, набор косметики, медицинские маски, таблетница и другие принадлежности.

Также Ракова напомнила, что москвичи пенсионного возраста, которые сделали обе прививки и получили QR-код, с 21 июля могут посещать очные занятия проекта «Московское долголетие». Сотрудники в пунктах выдачи подарочных наборов помогут всем желающим выбрать интересующие занятия и записаться.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал важность вакцинации от коронавируса и эффективность российских вакцин. В эфире прямой линии-2021 он заявил о том, что привился препаратом «Спуник V».

