Около 200 человек погибли в результате израильских атак на палестинский сектор Газа

Порядка 200 человек погибли и 1600 пострадали в результате атак Израиля на палестинский сектор Газа, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня боевики ХАМАС предприняли масштабную атаку на территорию Израиля со стороны сектора Газа, на что армия обороны Израиля объявила чрезвычайное положение и начало операции «Железные мечи».

Израильская армия нанесла удары с воздуха по нескольким многоэтажным зданиям. Кроме того, ВВС Израиля сообщили, что нанесли удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам группировки ХАМАС в секторе Газа.