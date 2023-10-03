Около 20 туристов не смогли улететь на отдых из Оренбурга из-за исчезновения турагентства

Порядка 20 туристов в Оренбурге остались без отдыха, за который они заплатили местному турагентству, сообщил представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Оренбургской области Владимир Гетман.

По его словам, индивидуальный предприниматель Виктория Латуга предлагала своим клиентам сверхвыгодный вариант отдыха в отеле 4* в Турции: 55 тыс. рублей на двоих. Те, кто поверил ее обещаниям, заключил договор и перевел требуемую сумму, в день вылета на курорт получили сообщение о приостановке деятельности ИП. Его офис оказался закрыт, вывеска снята, телефоны не отвечали. Владелица также заблокировала социальные сети.

Представитель РСТ отметил, что закрывшееся агентство работало не один год, имело договоры с крупными туроператорами, входило в реестр туристических агентств на сайте Минэкономразвития. Владимир Гетман говорит, что причин для сворачивания деятельности предпринимательницы могло быть две.

Возможно, турагент не планировала никого обманывать, но из-за различных финансовых проблем начала демпинговать, ушла глубоко в минус и, когда перекрывать его было нечем, просто-напросто решила сбежать. Либо это могла быть четко спланированная схема. Она сводится к активным продажам туров по сверхнизкой цене на определенные даты, которые не бронировались у туроператоров и не оплачивались. Владимир Гетман склоняется ко второму варианту, «поскольку почти все поездки продавались с дисконтом в 50%, а таких скидок не бывает ни у туроператоров, ни тем более у турагентов». Российский союз туриндустрии сообщает, что сейчас пострадавшими занимаются компетентные органы.

Гетман напомнил, что подобные случаи уже были в Оренбуржье и до пандемии, и в 2021 году. Чаще всего они происходят при попытках туристов купить тур по цене значительно ниже рыночной. Он также заметил, что если бы туристов обманул туроператор, то сработала бы система страхования ответственности и пострадавшие могли бы получить деньги у страховой компании либо из фондов персональной ответственности ассоциации «Турпомощь». В нынешнем же случае люди могут попытаться вернуть деньги только через суд.

Недавно «Татар-информ» рассказал историю том, как супруги, обещавшие дешевый отдых в Эмиратах, обманули тех, кто им поверил. По словам адвоката Руслана Нагиева, в этом деле уже более 900 обманутых жителей России, большинство из них – татарстанцы.