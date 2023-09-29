Блогеры из Дубая, обманувшие туристов из РТ, объяснили причину задержки выплат

Супруги-блогеры, которые живут в ОАЭ, обманувшие татарстанских туристов на десятки тысяч рублей, пообещав дешевые туры в Дубай, решили расставить точки над «i». На своей странице в соцети блогер Илюса Миннегалеева объяснила причину задержки выплат туристам.

«Многие спросят: "Где эти деньги? Почему не возвращаем? ". Про заблокированные банковские карты вы и сами слышали. Карт было немало и многие из них "в блоке". Какую-то часть денег мы до сих пор не можем получить», – рассказывает блогер.

Она отметила, что по законам ОАЭ, любой бизнесмен заранее оплачивает услуги и заключает договор.

«Если ты, например, просто берешь в аренду автомобиль, то ты заранее за него платишь и заключаешь договор. Если решил вернуть машину раньше срока – деньги тебе не вернут», – приводит пример блогер.

Она отмечает, что подобные договоры были заключены с отелями, а денежные средства клиентов «лежат в этих бронях».

«Возможно, какая-то часть этих денег вернется. Мы дальше будем добавиться того, чтобы нам вернули все. Просто так договор расторгнуть не позволяют», – подытожила она.

В истории с дешевыми турами в Дубай, которые продавала блогер Илюса Миннегалеева, по словам известного адвоката Руслана Нагиева, уже более 900 обманутых жителей России, большинство из них – татарстанцы. О том, как супруги-блогеры, которые живут в ОАЭ, обещали дешевый отдых в Эмиратах и обманули тех, кто им поверил, подробнее в материале «Татар-информа»: «Звезды татарской эстрады хвалили, я поверила»: блогеры кинули туристов с отдыхом в Дубае