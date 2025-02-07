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Общество 7 февраля 2025 10:41

Около 18 тыс. казанцев получили услуги исполкомов районов РТ, не выезжая из города

Около 18 тыс. казанцев получили услуги исполкомов районов РТ, не выезжая из города
Ленара Музафарова
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти 18 тыс. жителей Казани смогли получить муниципальные услуги исполкомов других муниципалитетов Татарстана, не выезжая за пределы места своего нахождения. Об этом рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Только представьте, какое количество времени и средств сэкономили на этом жители Татарстана», – подчеркнула Музафарова.

В Набережных Челнах количество таких жителей составило почти 7 тыс. человек, тогда как в Нижнекамске – менее 1 тыс.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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#мфц #Татарстан #Казань #ленара музафарова
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