Около 18 тыс. казанцев получили услуги исполкомов районов РТ, не выезжая из города

Ленара Музафарова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти 18 тыс. жителей Казани смогли получить муниципальные услуги исполкомов других муниципалитетов Татарстана, не выезжая за пределы места своего нахождения. Об этом рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Только представьте, какое количество времени и средств сэкономили на этом жители Татарстана», – подчеркнула Музафарова.

В Набережных Челнах количество таких жителей составило почти 7 тыс. человек, тогда как в Нижнекамске – менее 1 тыс.