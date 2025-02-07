Около 18 тыс. казанцев получили услуги исполкомов районов РТ, не выезжая из города
Ленара Музафарова
Почти 18 тыс. жителей Казани смогли получить муниципальные услуги исполкомов других муниципалитетов Татарстана, не выезжая за пределы места своего нахождения. Об этом рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии ведомства.
«Только представьте, какое количество времени и средств сэкономили на этом жители Татарстана», – подчеркнула Музафарова.
В Набережных Челнах количество таких жителей составило почти 7 тыс. человек, тогда как в Нижнекамске – менее 1 тыс.