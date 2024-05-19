Около 150 тыс. избирателей в Татарстане зарегистрировались на электронные праймериз ЕР

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В Татарстане около 150 тыс. избирателей зарегистрированы для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России», которое начнется в полночь 20 мая на сайте PG.ER.RU.

«Чтобы защитить процедуру от внешних вмешательств и гарантировать неизменность данных избирателей, ключ шифрования блокчейна ЭПГ разделили в Центральном исполкоме партии. Части ключа будут храниться в специальных сейф-пакетах до завершения голосования — 26 мая <...>», — сообщает инфоцентр татарстанского регионального отделения партии.

Председатель оргкомитета татарстанского реготделения партии по проведению предварительного голосования, секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина отметила, что в республике участие в голосовании принимают 312 человек, в том числе девять участников СВО. Она напомнила, что процесс регистрации избирателей начался 15 апреля и завершится 24 мая.

«На сегодняшний день уже зарегистрировано около 150 тысяч избирателей РТ. Мы надеемся, что с каждым днем голосования, а завтра — напоминаю, 20 мая начинается сам процесс голосования — до 24 мая избирателей будет все больше <...>», — подчеркнула Маврина.

Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев отметил, что ЕР ежегодно наращивает надежность и безопасность процедуры.

«Мы последние два года сталкиваемся с беспрецедентным уровнем организованных системных атак. Каждое общественно значимое событие в стране сопровождается ими», — рассказал Сатеев.

По словам замруководителя думской фракции «Единой России» Евгения Ревенко, предварительное голосование — это максимально открытая и прозрачная процедура, не имеющая аналогов.

«Процедура обязательна для всех, кто хочет стать кандидатом от партии. Желающий идти во власть должен получить поддержку жителей. И понимать, что важнейшим для нас является реализация Послания Президента [Владимира Путина], майского указа и народной программы партии», — отметил Ревенко.

Ранее сообщалось, что в Татарстане для участия в праймериз «Единой России» зарегистрировано 343 человека.