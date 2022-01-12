«Око государево» на страже порядка в РТ: прокуратура отмечает 300 лет со дня основания

Сегодня в России отмечается День работника прокуратуры. Учреждены посты первых прокурорских работников были Петром Первым в этот день, в январе 1722 года. Тогда в обязанности прокуроров входил надзор за Сенатом. Чем занимаются сотрудники ведомства три сотни лет спустя, ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня в России отмечается День работника прокуратуры Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Главная функция прокуратуры сегодня – надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, законодательными и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Работники прокуратуры проверяют, обеспечивают ли ведомства права и свободы граждан, исполняют ли законы правоохранительные органы. И если решения, вынесенные вышеназванными структурами, противоречат законам России, то прокуратура принимает соответствующие меры к обеспечению законности.

Прокуроры РТ добились погашения 638 млн долгов по зарплате

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев поделился с ИА «Татар-информ» важнейшими итогами работы ведомства за прошлый год. Одним из основных направлений работы стал надзор за соблюдением трудового законодательства.

Чем занимаются сотрудники ведомства сейчас, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев Фото предоставлено прокуратурой РТ

Сотрудники ведомства проверяли должников по заработной плате, предприятия-банкроты, проводили проверки по фактам выплаты зарплаты ниже МРОТ, а также использования работодателями «серых» схем оплаты труда. За год прокурорами было выявлено почти семь тысяч таких нарушений закона в Татарстане, возбуждено 27 уголовных дел.

«Благодаря мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму 638 млн рублей», – добавил Галиев.

Еще одна обязанность прокуроров – защита трудовых прав сотрудника в случае незаконного увольнения. По обращениям жителей республики о нарушении их трудовых прав проводятся проверки, и если нарушение подтверждается, принимается комплекс мер прокурорского реагирования в зависимости от обстоятельств – от привлечения работодателя к административной ответственности до возбуждения уголовного дела.

Прокуратура проводит проверки при получении сотрудниками производственных травм, выявляет нарушения требований охраны труда Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме того, прокуратура проводит проверки при получении сотрудниками производственных травм на предприятиях. За первое полугодие прошлого года таких случаев по республике было более 50, погибли 13 человек, еще 40 получили травмы.

«Прокурорами выявлялись нарушения требований охраны труда, случаи допуска работников к исполнению обязанностей без прохождения обучения, без медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, необеспечения работников средствами индивидуальной защиты», – рассказал Руслан Галиев.

Восстановлены в правах 2,4 тысячи обманутых дольщиков

Большое внимание прокуроры РТ уделяли соблюдению законов в сфере долевого строительства жилья. В настоящее время в республике 90 застройщиков на условиях долевого участия строят 308 многоквартирных домов. В Едином реестре проблемных объектов по Татарстану находятся 13 проблемных объектов. По итогам работы в 2021 году сдано и введено в эксплуатацию 9 домов, восстановлены в правах 2405 обманутых дольщиков.

По итогам работы в 2021 году сдано и введено в эксплуатацию 9 домов, восстановлены в правах 2405 обманутых дольщиков Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«По поручению прокурора Республики Татарстан прокурорами городов и районов для личного контроля ситуации ежемесячно на территории проблемных объектов организуются встречи с представителями участников долевого строительства. Ежеквартально такие встречи проводятся и курирующим заместителем прокурора республики», – рассказал спикер.

«В Татарстане нарушаются требования каждого второго исполнительного документа»

«За шесть месяцев 2021 года доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств составила в целом 42,2%, что говорит о неисполнении требований каждого второго исполнительного документа. За неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта за первые полгода 2021-го возбуждены два уголовных дела в Заинском и Чистопольском районах», – рассказал Галиев.

Старший помощник прокурора РТ отметил, что в сравнении с 2020 годом количество выявленных прокурорами нарушений значительно увеличилось – с полутора до двух тысяч. По инициативе прокуроров отменено более тысячи незаконных правовых актов.

Прокуратура Татарстана осуществляет надзор за исполнением законов при рассмотрении обращений граждан Фото: © ИА «Татар-информ»

Кроме того, прокуратура Татарстана осуществляет надзор за исполнением законов при рассмотрении обращений граждан. За первое полугодие прошлого года было выявлено более полутора тысяч случаев нарушения прав граждан, почти сто человек привлекли к административной ответственности.

«Наиболее характерными нарушениями остаются неполучение письменного ответа на обращение, нарушение требований закона о 30-дневном сроке рассмотрения обращений, об обязательной регистрации обращения в течение трех дней с момента его поступления, о направлении обращений граждан в семидневный срок для рассмотрения по компетенции, нарушения при ведении личного приема граждан», – поделился Руслан Галиев.

В 2020-2021 годах прокуратурой республики особое внимание уделялось вопросам профилактики преступлений несовершеннолетних и в их отношении Фото предоставлено прокуратурой РТ

Права несовершеннолетних – профилактика преступлений

«В 2020-2021 годах прокуратурой республики особое внимание уделялось вопросам профилактики преступлений несовершеннолетних и в их отношении. В результате принятых мер наметилась положительная тенденция снижения количества подобных преступлений, при этом снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – рассказал Руслан Галиев.

Вместе с тем продолжают оставаться актуальными вопросы пресечения вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Количество подобных преступлений за прошлый год заметно увеличилось.

Не менее актуальным в республике остается вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, таковых на сегодняшний день в республике более полутора тысяч. При формировании республиканского бюджета прокуратура республики ежегодно ставит вопрос об увеличении размера финансирования для решения этого вопроса.

Не менее актуальным в республике остается вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Фото: © ИА «Татар-информ»

«В 2021 году с целью понуждения органов государственной власти к увеличению расходной части республиканского бюджета на обеспечение детей-сирот жильем прокуратурой республики активизирована работа по предъявлению исковых заявлений к Министерству образования и науки РТ. В результате удалось добиться увеличения финансирования на приобретение квартир с 600 до 636, что составило 895 млн рублей», – рассказал Галиев.

Пристальное внимание прокуроры обращают на вопросы охраны здоровья несовершеннолетних. Они контролируют вопросы безвозмездного обеспечения детей, больных сахарным диабетом, лекарственными средствами. Представление со всеми выявленными нарушениями направляется в министерство.

Пристальное внимание прокуроры обращают на вопросы охраны здоровья несовершеннолетних Фото: © ИА «Татар-информ»

«В настоящее время ведется работа по направлению прокурорами городов и районов республики заявлений в суд об обязании министерства обеспечить детей, больных спинальной мышечной атрофией, лекарственными препаратами», – добавил спикер.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков под контролем прокуратуры

«В настоящее время наркоситуация в республике характеризуется ростом количества отравлений. В 2021 году зафиксировано 522 случая острых отравлений наркотиками, погибли 159 человек. В видовом разнообразии веществ, находящихся в незаконном обороте на территории республики, существенных изменений не произошло – по-прежнему преобладают наркотические средства синтетического происхождения», – обрисовал ситуацию в Татарстане Руслан Галиев.

В борьбе с незаконным оборотом наркотиков прокуратура РТ особое внимание уделяет выявлению фактов несвоевременного принятия мер органами внутренних дел. По каждому случаю нарушения вносятся представления, которые направляются в адрес МВД по РТ. Проверяет прокуратура и работу Управления ФССП России по РТ. Согласно статистике, взыскание штрафов по административным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, составляет менее 15%.

В 2021 году зафиксировано 522 случая острых отравлений наркотиками, погибли 159 человек Фото: pixabay.com

«Недостатки в работе прокурорами выявлены также в деятельности подведомственных учреждений Министерства здравоохранения, Министерства культуры и Министерства спорта Республики Татарстан. В средних специальных образовательных учреждениях не выполняются требования законодательства по проведению социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся», – отметил Галиев.

Всего за прошлый год по республике выявлено почти девять тысяч административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. За год в Татарстане ликвидировали 12 наркопритонов. В части административной практики в сфере незаконного оборота наркотиков Республика Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО.

Отдельное внимание прокуратура республики уделяет мониторингу и блокировке информации о пропаганде наркотиков в Интернете. При обнаружении подобных публикаций сведения незамедлительно направляются в Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан для принятия мер к ограничению доступа к таким интернет-ресурсам.

Вместе со СМИ

Важную роль в работе прокуратуры играет взаимодействие со СМИ и общественностью. Публикация новостей на официальном портале прокуратуры, рассылки со значимыми новостями, оперативные ответы на запросы журналистов, направление в СМИ аудио- и видеокомментариев, организация пресс-туров, личные встречи, брифинги и пресс-конференции – все эти и другие формы взаимодействия со СМИ широко используются в повседневной практике.

Важную роль в работе прокуратуры играет взаимодействие со СМИ и общественностью (на фото – прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков) Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Приведу пример. В апреле 2020 года Илдус Саидович Нафиков оперативно вмешался в критическую ситуацию, в которой оказались трое детей в Набережных Челнах. В марте их родителей отправили под арест по обвинению в незаконном обналичивании средств. Опеку над детьми 7, 11 и 17 лет должна была взять 59-летняя бабушка. Однако она не успела оформить нужные документы. Старшая из детей, 17-летняя Ева Шамшура, обратилась в соцсетях к прокурору республики с просьбой о помощи: девушка опасалась, что их с братом и сестрой отправят в детдом. Прокурору Набережных Челнов было поручено незамедлительно проверить законность избрания меры пресечения и при наличии оснований принять меры реагирования. В итоге мать детей освободили из-под стражи – меру пресечения ей изменили на домашний арест. И такие примеры далеко не единичны», – поделился Руслан Галиев.

Результат такого подхода виден невооруженным взглядом – население достаточно позитивно оценивает деятельность прокуратуры и получает оперативный отклик по своим запросам. Количество обращений не снижается, а аудитория, которая следит за обновлениями в медиапространстве, растет.

«В нашей работе не бывает выходных и праздничных дней, с раннего утра погружаясь в информационную среду, мы взаимодействуем с журналистами в режиме 24/7», – отметил Руслан Галиев.

Cотрудников прокуратуры с 300-летием ведомства поздравил Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Сегодня же сотрудников прокуратуры с 300-летием ведомства поздравил Президент России Владимир Путин.

«Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Владимир Путин напомнил о важности пресечения попыток нарушения законов страны и о необходимости оказания помощи незащищенным категориям граждан.

Фото на анонсе: сайт Генеральной прокуратуры РФ epp.genproc.gov.ru