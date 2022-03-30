«О’Keй» и Auchan Retail отказались от ограничения наценки на сахар

«О’Keй» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») отменили ограничение наценки на один продукт из перечня социально значимых товаров, а именно на сахар. Об этом торговые сети уведомили Федеральную антимонопольную службу, передает ТАСС.

«Торговые сети „О’Keй“ и Auchan Retail уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар», — рассказал собеседник информагентства.

В ФАС отметили, что по другим социально значимым товарам ограничение наценки сохраняется.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев назвал это вынужденной мерой на фоне ажиотажного спроса на сахар-песок. Повышенный спрос привел к ускоренному выбыванию товара с полок и необходимости перестраивать систему поставок.

«Эта вынужденная мера не распространяется на остальной перечень товаров, по которым торговые сети добровольно ограничили наценку. Все обязательства сохраняются в полном объеме», — заключил Караваев.

Всего ретейлеры должны были ограничить наценки на 4 группы социально значимых товаров – это молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».