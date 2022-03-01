Федеральные сети ограничат наценки на молоко, хлеб, сахар и овощи «борщевого набора»

Торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат наценки на продукты на уровне 5%, сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ.

Сети добровольно ограничат наценки на 4 группы социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

Для информирования покупателей ретейлеры планируют выделять продукты с ограниченными наценками на полках магазинов соответствующими ценникодержателями или специальными ценниками с пометкой «Социальный товар».

«О’Кей» и «Магнит» вводят ограничения уже с 1 марта, «Ашан» и «Атак» – с 3 марта 2022 года.

«По мнению ФАС России, ограничение торговых наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. В то же время ведомство подчеркивает, что принятие торговыми сетями обязательств об ограничении уровня наценок носит добровольный характер», – говорится в сообщении пресс-службы.

Механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов разработан в рамках поручения Правительства РФ ФАС России, Минпромторгом и Минсельхозом России.