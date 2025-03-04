Почти 37 тыс. татарстанцев установили самозапрет на кредиты за три дня — ОКБ

За первые три дня работы сервиса, позволяющего гражданам самостоятельно запретить выдачу кредитов на свое имя, этой возможностью воспользовались около 36,9 тыс. татарстанцев. Данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Таким образом, республика вошла в десятку лидеров по количеству установленных самозапретов, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ростовской области, Краснодарскому краю, Башкортостану, Свердловской и Челябинской областям.

В целом по стране в первый день работы сервиса россияне оформили 1 млн самозапретов, во второй – 700 тыс., в третий – еще 1 млн. Пик активности пришелся на 1 марта, 20:08 по московскому времени, когда за одну минуту в ОКБ поступило и было обработано 2,9 тыс. заявлений.

Отмечается, что подавляющее большинство граждан (91%) выбирают формат полного запрета на кредиты. Около 5% россиян предпочитают запретить только выдачу кредитов и займов без личного присутствия. Еще около 2,5% установили запрет на микрокредитование, а примерно 1,5% выбрали различные сочетания этих видов самозапретов.

Чаще всего сервисом пользуются граждане в возрасте от 35 до 55 лет (46% от общего числа), пик приходится на 40–45-летних. При этом более трети запретов установлено людьми старше 55 лет, а почти четверть – людьми старше 60 лет. Аналитики предполагают, что в этих случаях более молодые родственники помогают старшему поколению защититься от возможных мошеннических действий.

«Важно помнить, что процедура самозапрета на кредиты призвана защитить граждан от мошенников. Если у вас установлен самозапрет, злоумышленники не смогут оформить заем (кредит) на ваше имя, потому что кредитор обязан отказать в выдаче. Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор займа (кредита), он не сможет потребовать от вас исполнения обязательств по нему», – отметил генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.

«Установление самозапрета может быть полезно, если вы подозреваете, что ваши данные могли каким‑либо образом "утечь". Например, если у вас взломали аккаунт, украли телефон или документы либо если вы сами случайно передали данные в неблагонадежные руки», – заключил он.