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Общество 4 марта 2025 13:33

Почти 37 тыс. татарстанцев установили самозапрет на кредиты за три дня — ОКБ

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За первые три дня работы сервиса, позволяющего гражданам самостоятельно запретить выдачу кредитов на свое имя, этой возможностью воспользовались около 36,9 тыс. татарстанцев. Данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Таким образом, республика вошла в десятку лидеров по количеству установленных самозапретов, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ростовской области, Краснодарскому краю, Башкортостану, Свердловской и Челябинской областям.

В целом по стране в первый день работы сервиса россияне оформили 1 млн самозапретов, во второй – 700 тыс., в третий – еще 1 млн. Пик активности пришелся на 1 марта, 20:08 по московскому времени, когда за одну минуту в ОКБ поступило и было обработано 2,9 тыс. заявлений.

Отмечается, что подавляющее большинство граждан (91%) выбирают формат полного запрета на кредиты. Около 5% россиян предпочитают запретить только выдачу кредитов и займов без личного присутствия. Еще около 2,5% установили запрет на микрокредитование, а примерно 1,5% выбрали различные сочетания этих видов самозапретов.

Чаще всего сервисом пользуются граждане в возрасте от 35 до 55 лет (46% от общего числа), пик приходится на 40–45-летних. При этом более трети запретов установлено людьми старше 55 лет, а почти четверть – людьми старше 60 лет. Аналитики предполагают, что в этих случаях более молодые родственники помогают старшему поколению защититься от возможных мошеннических действий.

«Важно помнить, что процедура самозапрета на кредиты призвана защитить граждан от мошенников. Если у вас установлен самозапрет, злоумышленники не смогут оформить заем (кредит) на ваше имя, потому что кредитор обязан отказать в выдаче. Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор займа (кредита), он не сможет потребовать от вас исполнения обязательств по нему», – отметил генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.

«Установление самозапрета может быть полезно, если вы подозреваете, что ваши данные могли каким‑либо образом "утечь". Например, если у вас взломали аккаунт, украли телефон или документы либо если вы сами случайно передали данные в неблагонадежные руки», – заключил он.

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#кредиты #кредитование #Татарстан
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