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Огурцы в России продолжают дорожать — на 10% за неделю
Сильнее всего из продовольственных товаров в среднем по России за неделю с 10 по 16 декабря подорожали огурцы. Такими данными делится Росстат в докладе об оценке индекса потребительских цен.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем подросли на 3,4%, в том числе на огурцы (+10%), помидоры (+4%), капусту белокочанную (+3%), картофель и морковь (+2%), а также на свеклу, репчатый лук, яблоки и бананы (все они подорожали менее чем на 1,5%).
За тот же период выросли цены на куриные яйца (+1,8%), мясо кур (+1,7%), подсолнечное масло (+1,2%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,1%). Молоко, творог, гречневая крупа, сливочное масло и пшеничная мука подорожали незначительно — в диапазоне от 0,5 до 1%.
Неделей ранее Росстат также сообщал о подорожании огурцов. С 3 по 9 декабря цены на них выросли на 8,5%.
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