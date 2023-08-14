«Огромный пласт работы»: на развитие инфраструктуры поселков Казани нужен 51 млрд рублей

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Общая потребность в комплексном благоустройстве казанских поселков в текущих ценах оценивается почти в 51 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин.

«Всё это огромный пласт работы на благо жителей города, требующий целевого финансирования и поддержки не только на республиканском, но и на федеральном уровне», — сказал докладчик.

По словам чиновника, возможным вариантом решения проблемы может стать бюджетная программа «Поселок», аналогичная программе ремонта и замены инженерных сетей. «Я уверен, что она будет востребована не только в Казани, но и в других крупных мегаполисах страны», — добавил Гиниятуллин.

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь отметил, что 51 млрд рублей — это огромная сумма, но если разделить ее на 220–230 тыс. жителей пригородов, то она уже не кажется такой большой.

«Добиться решения поселковых проблем можно только через целевые программы. Мы будем ежегодно включать в объем работ по поселкам различные программы, но требуется все-таки целевая», — заключил Метшин.