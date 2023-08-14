Жители поселков Казани стали вдвое реже жаловаться на водоснабжение

Количество жалоб жителей жилых массивов столицы Татарстана на водоснабжение за два года снизилось более чем вдвое — с 380 в 2021 году до 144 в 2023-м. Об этом сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«В 2021 году из 97 проблемными были 34 жилых массива. За два года проложены и заменены трубопроводы в 22 поселках. В итоге мы фиксируем сокращение вдвое жалоб от жителей», — рассказал Гиниятуллин.

Докладчик подчеркнул, что в этом году выполняются работы по строительству реконструкции и замене сетей водоснабжения в поселках Царицыно, Старые Горки, Малые Клыки, Новая Сосновка, Мирный и Станционные Дербышки. На эти цели направлено 300 млн рублей. В целом же стоимость необходимых работ оценивается в 7 млрд рублей.

«К сожалению, вопрос пока не решается так, как нам бы хотелось. Благодаря федеральным программам модернизации коммунальных сетей водоснабжения „Водоканал“ получит из различных источников более 1.5 млрд рублей», — добавил чиновник.

Он отметил, что на эти средства заменят 19 участков сетей, но речь идет только о многоквартирной застройке. Поэтому при решении проблем поселков необходимо опираться на собственные ресурсы.