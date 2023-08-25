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Общество 25 августа 2023 13:05

«Огромная потеря для здравоохранения»: глава Минздрава РТ о Рустеме Гайфуллине

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«Огромная потеря для здравоохранения»: глава Минздрава РТ о Рустеме Гайфуллине
Фото: пресс-служба РКБ

Сегодня стало известно, что умер главный врач казанской 21-й поликлиники, который раньше возглавлял Республиканскую клиническую больницу Татарстана, Рустем Гайфуллин.

В пресс-службе Минздрава республики по просьбе агенства привели слова Министра здравоохранения Республики Татарстан Марселя Миннуллина, он выразил свои соболезнования родственникам.

«Рустем Фаизович был истинным профессионалом, талантливым организатором здравоохранения, искренне радеющим за свое дело. Его уход из жизни – это огромная потеря для здравоохранения Татарстана», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главный врач поликлиники скончался на отдыхе накануне своего 57-го дня рождения, которое он бы отпраздновал 6 сентября.

#Здоровье #смерть
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