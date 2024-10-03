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Происшествия 3 октября 2024 09:42

Ограничения в аэропорту Нижнекамска сняты

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В 09:33 ограничения на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске сняты.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее «Татар -информ» рассказывал, что в нижнекамском аэропорту были введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.

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