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Происшествия 3 октября 2024 08:58

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

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Вслед за Казанью временно закрыли аэропорт в Нижнекамске.

С 07:45 для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены также в аэропорту Бегишево – он не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

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