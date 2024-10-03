В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Вслед за Казанью временно закрыли аэропорт в Нижнекамске.

С 07:45 для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены также в аэропорту Бегишево – он не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

