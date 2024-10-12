Ограничения на работу казанского аэропорта сняты

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С 10.00 все ограничения на прилеты и вылеты самолетов в аэропорту Казани сняты, как сообщает Росавиация.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня с 8.40 казанский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.