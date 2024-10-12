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В Казани временно ограничили работу аэропорта
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Фото: © «Татар-информ»
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск самолетов, как сообщает Росавиация.
С 8.40 небо над Казанью закрыли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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