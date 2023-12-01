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Общество 1 декабря 2023 14:15

Ограничение проезда по 2-й Туринской в Казани снимут раньше срока

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Ограничение проезда по 2-й Туринской в Казани снимут раньше срока
Фото: © «Татар-информ»

В Казани раньше срока завершат ремонтные работы по ул. 2-я Туринская. С опережением снимут и ограничение движение, введенное на этом участке дороги. Об этом сообщает Администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

По ее данным, проезд откроют уже 4 декабря. Также будут расчищены проезжая часть и тротуар.

Ранее сообщалось, что в Казани до второй половины декабря перенесли две остановки общественного транспорта из-за ремонтных работ на 2-й Туринской. В это время здесь проводилось подключение домов строящегося ЖК «Авалон» к котельной на ул.Карбышева.

#ограничение движения
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