Ограничение проезда по 2-й Туринской в Казани снимут раньше срока

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В Казани раньше срока завершат ремонтные работы по ул. 2-я Туринская. С опережением снимут и ограничение движение, введенное на этом участке дороги. Об этом сообщает Администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

По ее данным, проезд откроют уже 4 декабря. Также будут расчищены проезжая часть и тротуар.

Ранее сообщалось, что в Казани до второй половины декабря перенесли две остановки общественного транспорта из-за ремонтных работ на 2-й Туринской. В это время здесь проводилось подключение домов строящегося ЖК «Авалон» к котельной на ул.Карбышева.