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Общество 25 сентября 2024 23:59

Ограничение движения по улице Козина в Казани продлили на двадцать дней

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Ограничение движения по улице Козина в Казани продлили на двадцать дней
Фото: kzn.ru

В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана на двадцать дней продлили ограничение движения по улице Алексея Козина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок дороги от проспекта Фатыха Амирхана до дома №9 по улице Алексея Козина останется перекрытым не до 30 сентября, как планировалось изначально, а до 20 октября.

Кроме того, будут закрыты второстепенные дороги по проспекту Фатыха Амирхана около зданий №1 и 1г, а также в районе дома №2 по улице Алексея Козина, уточнили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств является строительство трассы теплопровода в рамках возведения гостиничного комплекса около моста Миллениум. Движение по улице Козина ограничили еще 22 августа.

#ограничение движения
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