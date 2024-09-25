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Ограничение движения по улице Козина в Казани продлили на двадцать дней
В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана на двадцать дней продлили ограничение движения по улице Алексея Козина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Участок дороги от проспекта Фатыха Амирхана до дома №9 по улице Алексея Козина останется перекрытым не до 30 сентября, как планировалось изначально, а до 20 октября.
Кроме того, будут закрыты второстепенные дороги по проспекту Фатыха Амирхана около зданий №1 и 1г, а также в районе дома №2 по улице Алексея Козина, уточнили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств является строительство трассы теплопровода в рамках возведения гостиничного комплекса около моста Миллениум. Движение по улице Козина ограничили еще 22 августа.
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