Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ограничение движения по ул.Чистопольской в Казани продлено до 14 октября
В Казани продлено ограничение движения по ул.Чистопольской, сообщает мэрия столицы РТ.
Решение принято из-за продолжающегося ремонта третьего северного коллектора. Напомним, масштабная реконструкция разделена на три этапа:
— по улице Чистопольской, от ул.Меридианной до ул.Бондаренко, протяженность участка составляет 676,5 погонного метра;
— на проспекте Ямашева, от ул.Адоратского до ул.Амирхана длиной 850 погонных метров;
— по ул.Амирхана, от ул.Четаева до ул.Чистопольской, длина которого достигает 775 погонных метров.
Реконструкция началась в марте прошлого года. Как рассказывал в июне «Татар-информ», на аварийном коллекторе было зарегистрировано семь новых провалов, поэтому сроки ремонта периодически сдвигались
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»