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Общество 24 августа 2023 15:20

Ограничение движения по ул.Чистопольской в Казани продлено до 14 октября

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Ограничение движения по ул.Чистопольской в Казани продлено до 14 октября
Фото: мэрия Казани

В Казани продлено ограничение движения по ул.Чистопольской, сообщает мэрия столицы РТ.

Решение принято из-за продолжающегося ремонта третьего северного коллектора. Напомним, масштабная реконструкция разделена на три этапа:
— по улице Чистопольской, от ул.Меридианной до ул.Бондаренко, протяженность участка составляет 676,5 погонного метра;
— на проспекте Ямашева, от ул.Адоратского до ул.Амирхана длиной 850 погонных метров;
— по ул.Амирхана, от ул.Четаева до ул.Чистопольской, длина которого достигает 775 погонных метров.

Реконструкция началась в марте прошлого года. Как рассказывал в июне «Татар-информ», на аварийном коллекторе было зарегистрировано семь новых провалов, поэтому сроки ремонта периодически сдвигались

#ограничение движения
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