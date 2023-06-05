Семь новых провалов зафиксированы на третьем северном коллекторе в Казани

С начала 2022 года в Казани дополнительно произошло семь новых провалов на третьем северном коллекторе. Об этом на деловом понедельнике сообщил первый заместитель директора МУП «Водоканал» Марат Салахов.

«Провалы зафиксированы на территории ЖК „Магеллан“, „Татнефть Арены“, улицы Бондаренко и проспекта Ямашева. Также было обнаружено большое количество скрытых разрушений трубопровода в процессе реконструкции. Было принято решение развернуть работы по локализации, устранению новых провалов для недопущения прекращения канализования более 300 тыс. жителей Ново-Савиновского района и поселка Дербышки, которым в том числе пришлось бы отключить воду», — пояснил докладчик.

Работы по реконструкции третьего северного коллектора ведутся по графику, заметил вместе с тем Марат Салахов.

Он уточнил, что протяженность третьего северного коллектора составляет 8 километров (от улицы Гаврилова до улицы Несмелова), причем 4,7 километра от Гаврилова до улицы Декабристов — это ветхие сети. Сейчас ведутся работы по реконструкции 2,3 тыс. метров коллектора. На 2,4 тыс. метров, не вошедших в инвестиционную программу, источник финансирования до сих пор не определен.

Салахов добавил, что из 676 метров по улице Чистопольская реконструировано 540 метров медно-полимерного рукава, он запущен в эксплуатацию. Ведутся работы по благоустройству, в том числе с восстановлением проезжих частей и парковок. Сейчас приступили к реконструкции последних 136 метров этого участка. Работу планируется завершить в июле, окончательное благоустройство намечено на август текущего года.

По проспекту Ямашева из 850 метров выполнена санация 560 метров, продолжаются работы на последних 290 метрах. По проспекту Амирхана на участке протяженностью 775 метров работы по реконструкции продолжаются.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул, что от жителей Казани поступают многочисленные обращения по поводу ремонтных работ.

«Сроки завершения работ по реконструкции коллектора сдвигаются по объективным причинам. Когда ремонтируется дорога, движение по ней временно закрывается, — прокомментировал спикер. — Но невозможно даже на время прекратить канализование в районе, где проживают десятки тысяч людей, работают сотни предприятий и учреждений. А чтобы сохранить жизненно важную функцию района, требуется построить хоть и временную, но полноценную систему канализования. Это многоступенчатая трудоемкая работа, требующая в том числе переноса смежных коммуникаций. При этом ситуацию усугубляют новые провалы. Необходимо запастись терпением и довести дело до конца. На первых двух участках финиш близок. По третьему участку немало объема выполнено. Прошу придерживаться темпов для скорейшего завершения работ».