Ограничение движения по ул. Дубравная в Казани продлили на год

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В Казани еще на год продлили ограничение движения по улице Дубравная. Ранее участок перекрывали до начала февраля 2024 года. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.

«Внести изменение в распоряжение заместителя руководителя исполнительного комитета г.Казани от 13.06.2023 № 3866р „О временном ограничении движения по автомобильной дороге улице Дубравная“, заменив в подпункте 1.1.1 дату „08.02.2024“ датой „08.02.2025“», — сказано в документе.

Ограничительный режим касался участка между домами №14 и №28 – временные неудобства были связаны с тем, что установили ограждения на строительной площадке.