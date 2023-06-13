На улице Дубравная в Казани частично ограничат движение до февраля 2024 года

В Казани временно перекроют движение по улице Дубравная в связи с установкой ограждения на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, ограничительный режим будет действовать с 22 июня по 8 февраля следующего года между домами №14 и №28.