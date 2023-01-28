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Ру Тат
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Транспорт
28 января 2023  11:45

Ограничение движения по Фучика в Казани продлили почти на месяц из-за строительства метро

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В Казани почти на месяце продлили ограничение движения по улице Фучика. Это связано с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро, сообщает пресс-служба исполкома.

До 28 февраля закрыт местный проезд между домами №145а и №149 по ул.Фучика. Также вблизи этих зданий для движения пешеходов и транспорта недоступны тротуар и частично проезжая часть.

Напомним, вторая линия казанского метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная». В конце прошлого года мэр города Ильсур Метшин заявил, что в планах у города – довести ветку метро от Фучика до  станции «Компрессорный», а новую часть разработать от Дубравной до РКБ и микрорайона М-14.

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