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Происшествия 7 февраля 2024 11:55

Ограничение движения для автобусов и грузовиков на М5 в РТ продлили до улучшения погоды

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Распорядительным актом ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» продлено временное ограничение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на М5 в Татарстане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ограничения продляются до наступления благоприятных погодных условий.

Ранее мы сообщали, что на четырех участках М5 в Бугульминском и Бавлинском районах временно из-за непогоды ограничено движение.

#ограничение движения
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