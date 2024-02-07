Ограничение движения для автобусов и грузовиков на М5 в РТ продлили до улучшения погоды

Распорядительным актом ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» продлено временное ограничение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на М5 в Татарстане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ограничения продляются до наступления благоприятных погодных условий.

Ранее мы сообщали, что на четырех участках М5 в Бугульминском и Бавлинском районах временно из-за непогоды ограничено движение.