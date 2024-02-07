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Ограничение движения для автобусов и грузовиков на М5 в РТ продлили до улучшения погоды
Распорядительным актом ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» продлено временное ограничение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на М5 в Татарстане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ограничения продляются до наступления благоприятных погодных условий.
Ранее мы сообщали, что на четырех участках М5 в Бугульминском и Бавлинском районах временно из-за непогоды ограничено движение.
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