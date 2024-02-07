В Татарстане на четырех участках М5 из-за непогоды ограничено движение

С 6 утра введено ограничение для грузовиков и автобусов на М5 из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из-за плохой видимости и осадков движение ограничено в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км.

В Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км.

Для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах и организации взаимодействия на трассу М5 направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов.