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В Татарстане на четырех участках М5 из-за непогоды ограничено движение
С 6 утра введено ограничение для грузовиков и автобусов на М5 из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Из-за плохой видимости и осадков движение ограничено в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км.
В Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км.
Для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах и организации взаимодействия на трассу М5 направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов.
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