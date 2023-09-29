Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ограничен проезд еще на одном участке ул.Фучика в Казани
Почти на месяц в Казани закрыли участок улицы Фучика. До 27 октября здесь будут проводиться работы, связанные со строительством трассы тепловода. Об этом сообщили сегодня в мэрии столицы РТ.
Ограничение затронет проезжую часть и тротуар в районе перекрестка с ул.Минской в направлении ул.Ломжинской.
Напомним, что еще один участок ул.Фучика перекрыт на несколько лет из-за строительства одноименной станции метро. Движение организуют по дороге-дублеру, однако, как заверили в Комитете по транспорту Казани, трамвайная линия продолжит работать.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»