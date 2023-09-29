Ограничен проезд еще на одном участке ул.Фучика в Казани

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Почти на месяц в Казани закрыли участок улицы Фучика. До 27 октября здесь будут проводиться работы, связанные со строительством трассы тепловода. Об этом сообщили сегодня в мэрии столицы РТ.

Ограничение затронет проезжую часть и тротуар в районе перекрестка с ул.Минской в направлении ул.Ломжинской.

Напомним, что еще один участок ул.Фучика перекрыт на несколько лет из-за строительства одноименной станции метро. Движение организуют по дороге-дублеру, однако, как заверили в Комитете по транспорту Казани, трамвайная линия продолжит работать.