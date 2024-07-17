Огородникам Татарстана объяснили, когда убирать озимый чеснок

Период с 15 по 20 июля наиболее подходит для уборки озимого чеснока на территории Татарстана. Об этом рассказала «зеленый блогер» — садовод Мария Гарапшина, пишет газета «Челнинские известия».

«Чтобы понять, что чеснок поспел, нужно оставить пару бульбочек. Когда они треснули и немного открылись, то пора убирать», — пояснила садовод.

«Сбором урожая лучше всего заниматься в сухую погоду. Если прошел дождь, важно дождаться, когда земля высохнет», — уточнила она.

При этом чеснок можно как дергать, если почва мягкая и нет риска повреждений, так и выкапывать — если его растили в жестком грунте.

«Стебель необходимо оставлять длиной в 20–25 сантиметров. Подвязать по несколько головок в пучке. Повесить их в темном, хорошо проветриваемом месте. До полного высыхания проходит два месяца», — заключила блогер.

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