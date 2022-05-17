Реабилитационный центр в Зеленодольском районе расширит программу обучения воспитанников

В Зеленодольском реабилитационном центре «Идель» планируется расширение программы обучения для воспитанников проекта «Сопровождаемое проживание». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«В Зеленодольске этот пилотный проект реализуется с 2020 года, и результаты, конечно, прекрасные», — отметила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Общественный помощник Алеся Лежнина подчеркнула, что в центре реализуются многие методики, они помогают людям с инвалидностью адаптироваться в обществе. Сейчас учебно-тренировочный курс проходят 22 воспитанника со всей республики, некоторые из них приехали повторно и уже добились хороших результатов в адаптации к самостоятельной жизни.

Теперь воспитанники центра планируют заняться растениеводством и выращиваем домашней птицы.

«Проект очень нужный, важный, будем и впредь оказывать всю необходимую поддержку», — пообещал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

В сентябре 2020 года участники пилотного проекта неврологического интерната сыграли новоселье в Зеленодольске, о чем сообщало «Татар-информ». Евгений и Тамара Коробковы зарегистрировали отношения, переехали в собственную квартиру и устроились на работу.