Участники пилотного проекта неврологического интерната сыграли новоселье в Зеленодольске

Евгений и Тамара Коробковы стали первой парой в Татарстане, успешно прошедшей программу «Сопровождаемое проживание» и начавшей взрослую самостоятельную жизнь за стенами психоневрологического интерната. Год назад ребята официально оформили свои отношения, взяли ипотечный кредит и на днях переехали в собственную квартиру, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Новоселов поздравили заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева и заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин. Он вручил хозяевам подарки, среди которых — сертификат на покупку холодильной техники с доставкой.

«От имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева я поздравляю вас с этим знаменательным событием, с новосельем! Рад видеть вас красивыми, здоровыми, счастливыми, пусть впереди у вас всё сложится самым наилучшим образом!» — пожелал замглавы района.

С 1 сентября 2020 года в зеленодольском центре социальной реабилитации инвалидов «Идель» состоялся первый заезд пилотного проекта по внедрению стационарнозамещающей технологии «Сопровождаемое проживание».

Группа состоит из 20 человек — получателей услуг психоневрологических интернатов. По специальной программе их учили самостоятельности в быту, помогали освоить трудовые навыки, а также навыки общения. На курсах Евгений встретил Тамару. С первых дней они старательно учились, а затем одними из первых отправились в 30-дневный отпуск. С успехом освоив программу, пара решила начать новую жизнь вне стен интерната, Коробковы официально узаконили отношения и взяли ипотеку.

Семейная пара работает, Евгений трудится в жилищно-коммунальной организации, Тамара — в родном центре «Идель» сотрудником младшего звена.

«Женя больше всего любит крабовый салат, я его готовлю сама. На второе любит гречневую кашу», — застенчиво отвечает на вопросы Тамара. Евгений рассказывает, что в свободное время они с женой увлекаются спортом. В частности, катаются — летом на роликах, зимой на коньках, начали осваивать сноуборд.