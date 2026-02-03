Огарки свечей после праздника снежных фонарей в Казани отправят на переработку

По итогам праздника снежных фонарей, прошедшего в парке Савиново на берегу Казанки, собраны огарки от потухших свечей. Все они будут отправлены на переработку, сообщил член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Огарки свечей помогли раскопать и собрать местные школьники. Эти огарки будут переработаны на новые свечи», – сказал он.

Несмотря на сугробы и снегопад, на праздник фонарей пришли почти 30 человек – взрослые и дети. Они смастерили замысловатые снежные конструкции и украсили их зажженными свечами. Эту традицию казанцы переняли у экоактивистов из Перми.

Инициаторы из Перми, в свою очередь, позаимствовали идею из книжек про муми-троллей Туве Янссон. Также на мероприятии прошла выставка фотографий природы парка Савиново и детских рисунков, участникам были подарены авторские открытки.