news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 февраля 2026 19:47

Огарки свечей после праздника снежных фонарей в Казани отправят на переработку

Читайте нас в
Телеграм

По итогам праздника снежных фонарей, прошедшего в парке Савиново на берегу Казанки, собраны огарки от потухших свечей. Все они будут отправлены на переработку, сообщил член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Огарки свечей помогли раскопать и собрать местные школьники. Эти огарки будут переработаны на новые свечи», – сказал он.

Несмотря на сугробы и снегопад, на праздник фонарей пришли почти 30 человек – взрослые и дети. Они смастерили замысловатые снежные конструкции и украсили их зажженными свечами. Эту традицию казанцы переняли у экоактивистов из Перми.

Инициаторы из Перми, в свою очередь, позаимствовали идею из книжек про муми-троллей Туве Янссон. Также на мероприятии прошла выставка фотографий природы парка Савиново и детских рисунков, участникам были подарены авторские открытки.

#Экология #Казанка #праздник #переработка мусора
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026