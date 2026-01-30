Гостям праздника снежных фонарей в Савиново подарят открытки скульптора из Перми

Авторские открытки с изображением снежных фонарей получат в подарок самые активные участники зимнего праздника, который пройдет в Казани 31 января на берегу Казанки. Об этом «Татар-информу» сообщил член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Изобретатель праздника снежных фонарей из Перми, скульптор Анастасия Стэфа, выслала свои авторские открытки. Будем дарить в субботу самым активным», – отметил он.

Кроме того, организаторы акции накормят птиц, которым не хватает корма этой снежной зимой.

«Налепим кормушки из сала, ягод и семечек. Уже купили 12 кг сала и 14 кг семечек. Сало будем развешивать в Савиново на празднике фонарей, семечками пополнять кормушки», – сообщил Ескараев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что праздник снежных фонарей проводится в Казани уже шестой год. Участники мероприятий мастерят из снега замысловатые конструкции и украшают их зажженными свечами, фотографируются на фоне зимних пейзажей.

Эту традицию казанцы переняли у экоактивистов из Перми. Инициаторы из Перми в свою очередь позаимствовали идею из книжек про муми-троллей Туве Янссон.