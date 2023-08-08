Офтальмолог объяснила татарстанцам, как гаджеты влияют на детское зрение

Ленара Ханифатуллина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Из-за частого использования гаджетов у детей появляется близорукость. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала детский врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Ленара Ханифатуллина.

«Очень часто встречаются случаи, когда ребенок 8-10 лет приходит с миопией -5, -8, цифры и больше бывают. Миопия начинает развиваться даже не в школе, как раньше это было, а уже в детском саду», – отметила она.

По словам офтальмолога, каждый прием с маленькими пациентами и их родителям врачи говорят об ограничении времени использования телефонов и планшетов. Но специалисты видят, как в коридорах больницы в ожидании приема, дети все равно сидят, уткнувшись в гаджеты.

«Татар-информ» рассказывал, что близорукость возникает, когда дети смотрят не вдаль, как заложено природой, а вблизи. Так удлиняется передний задний отрезок глаза, сам глаз становится длиннее.

Офтальмолог отметила, что бывают случаи, когда отказаться от гаджетов невозможно, тогда лучше всего выбирать экран побольше, мультики включать на телевизоре, играть давать планшет, а не телефон. Но лучше всего как можно чаще и дольше детям гулять без девайсов.