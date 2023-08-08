Каждому второму ребенку в РТ на осмотре офтальмолога ставят близорукость

На приеме у офтальмолога половине детей ставят диагноз миопия, которую еще называют близорукостью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал детский врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Ленара Ханифатуллина.

«Наш глаз настроен на зрение вдаль. Когда дети, у которых глаза незрелые, смотрят вблизи, например, в гаджеты, глаз начинает растягиваться и появляется миопия», – отметила врач.

В прошлом году в Республиканскую офтальмологическую больницу обратилось около 140 тысяч детей, из них 70 тысячам поставили диагноз миопия.

«Казалось бы, при миопии, просто снижается зрение, и офтальмологи выписывают очки. На самом деле, при миопии удлиняется передний задний отрезок глаза, то есть глаз становится длиннее с каждым месяцем, днем, часом. У детей, когда идет взрывной рост организма, сетчатка не растет, только растягивается. К сожалению, сильное удлинение глаза может приводить к дегенеративным изменениям на сетчатке. Если они возникают, велик риск отслойки, то есть разрыва сетчатки, что может привести к необратимой потере зрения», – объяснила детский офтальмолог.