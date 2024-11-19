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Официальный курс доллара превысил отметку 100 рублей
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Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 20 ноября, превысил отметку 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Стоимость американской валюты составит 100,0348 рубля.
Официальный курс евро вырос на 27 копеек, до 105,7338 рубля. Юань прибавил 1,5 копейки, его стоимость составит 13,7744 рубля.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что россияне не нуждаются в долларах.
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