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Общество 18 декабря 2024 08:32

Официальный канал Бухары опубликовал фото посещения города Раисом Татарстана

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Официальный канал Бухары опубликовал фото посещения города Раисом Татарстана
Фото: t.me/buxorouz_official/

Официальный Telegram-канал Бухары опубликовал фотографии посещения города Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Фото: t.me/buxorouz_official/

На снимках, в частности, запечатлен момент осмотра Раисом РТ находящегося в окрестностях Бухары, близ селения Касри Арифон, мемориального комплекса главы суфийского ордена (тариката) Накшбандия — шейха Бахауддина Накшбанда, умершего в 1389 году.

Фото: t.me/buxorouz_official/

Накануне в ходе рабочей поездки в Бухару Рустам Минниханов вместе с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым посетил площадку строительства специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Татарстан консультирует коллег из Узбекистана в процессе создания промпарка.

#Рустам Минниханов #бухара #узбекистан и татарстан
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