Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Официальный канал Бухары опубликовал фото посещения города Раисом Татарстана
Официальный Telegram-канал Бухары опубликовал фотографии посещения города Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
На снимках, в частности, запечатлен момент осмотра Раисом РТ находящегося в окрестностях Бухары, близ селения Касри Арифон, мемориального комплекса главы суфийского ордена (тариката) Накшбандия — шейха Бахауддина Накшбанда, умершего в 1389 году.
Накануне в ходе рабочей поездки в Бухару Рустам Минниханов вместе с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым посетил площадку строительства специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Татарстан консультирует коллег из Узбекистана в процессе создания промпарка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»