Глава Международной ассоциации дружбы: Казань проведет потрясающие Игры БРИКС

Глава Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке на спортивном форуме «Спорт для всех» и «Мировые спортивные достижения» в Ереване упомянул Игры стран БРИКС, которые пройдут в этом году в Казани, и заявил, что столица республики организует международное мероприятие на самом высоком уровне.

«То, что делает Казань, — это потрясающая работа. Они проведут потрясающие игры», – уверен руководитель организации. Его слова приводит портал Inside the Games.

Он напомнил, что следующие Игры БРИКС пройдут в Бразилии, и отметил, что сейчас при поддерже России ведутся обсуждения со странами объединения для того, чтобы создать такой «формат и единство, которого до этого не было».

Напомним, Казань примет два крупнейших события — Игры БРИКС (с 12 по 23 июня) и Саммит БРИКС (с 22 по 24 октября). О том, как столица республики готовится к международным мероприятиям, читайте в материале «Татар-информа».