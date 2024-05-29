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Глава Международной ассоциации дружбы: Казань проведет потрясающие Игры БРИКС
Глава Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке на спортивном форуме «Спорт для всех» и «Мировые спортивные достижения» в Ереване упомянул Игры стран БРИКС, которые пройдут в этом году в Казани, и заявил, что столица республики организует международное мероприятие на самом высоком уровне.
«То, что делает Казань, — это потрясающая работа. Они проведут потрясающие игры», – уверен руководитель организации. Его слова приводит портал Inside the Games.
Он напомнил, что следующие Игры БРИКС пройдут в Бразилии, и отметил, что сейчас при поддерже России ведутся обсуждения со странами объединения для того, чтобы создать такой «формат и единство, которого до этого не было».
Напомним, Казань примет два крупнейших события — Игры БРИКС (с 12 по 23 июня) и Саммит БРИКС (с 22 по 24 октября). О том, как столица республики готовится к международным мероприятиям, читайте в материале «Татар-информа».
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