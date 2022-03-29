Два клуба КХЛ не подали документы для участия в следующем сезоне

Двадцать два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в сезоне 2022/23. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

«22 из 24 клубов, принимавших участие в сезоне-2021/22, сдали в установленные регламентом КХЛ сроки документы для участия в чемпионате следующего сезона. Данные проходят экспертизу со стороны профильных департаментов лиги», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Напомним, ранее «Йокерит» (Хельсинки) отказался от участия в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2021/22, а «Динамо» (Рига) объявило о выходе из состава КХЛ.