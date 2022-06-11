Официально: тренерский штаб «Рубина» пополнился бывшим одноклубником Леонида Слуцкого

Тренерский штаб «Рубина» пополнился бывшим наставником «Факела» Александром Дутовым. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Ранее сообщалось о том, что в тренерском штабе Леонида Слуцкого Дутов будет отвечать за стандартные положения.

Стоит отметить, что в этом аспекте по ходу прошлого сезона у казанского клуба имелись большие проблемы, а ответственным за данный компонент являлся Олег Кузьмин.

Тренерскую карьеру Дутов начинал в 2019 году в «Факеле». А в минувшем сезоне помог воронежскому клуб выиграть ФНЛ и впервые за 21 год выйти в Премьер-Лигу.

Напомним, в бытность игроком Дутов играл под руководством Слуцкого в «Олимпии» и «Уралане». Последним местом работы специалиста был воронежский «Факел», который по итогам минувшего сезона вышел в РПЛ.

Ранее стало известно, что полузащитник Владислав Игнатьев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта.