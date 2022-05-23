Официально: Слуцкий продолжит тренировать «Рубин» в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне Футбольной национальной лиги. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам сезона 2021/22 заявил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Продолжит ли Слуцкий работу в клубе в следующем сезоне? Да, продолжит», – заявил функционер.

Кроме того, Сайманов ответил на вопрос, не жалеют ли в клубе о том, что не приняли решение об увольнении ранее.

«Никогда не считал, что были опасения для его неудовлетворительной работы. Более того считаю, что это правильный выбор, и Слуцкий высококвалифицированный специалист, нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции тренера, были весомые причины. Вины Слуцкого нет, репутационно он пострадал больше всех, он потерпевшая сторона. По поводу увольнения к нам не обращался», – подчеркнул Сайманов.

По итогам 30 туров сезона 2021/22 чемпионата России «Рубин» с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в зону прямого вылета.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам первого в истории казанского футбола вылета в ФНЛ.