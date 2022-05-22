Слезы, драки, драма: «Рубин» уступил в дерби Татарстана и Башкирии и впервые покинул РПЛ

Случилось то, о чем на протяжении всей весны мы говорили так долго, но во что не верили и чего ожидать точно не могли. «Рубин» проиграл «Уфе», покинул Премьер-лигу и вылетел в ФНЛ. Теперь казанским болельщикам впору бронировать билеты в Нижнекамск и Долгопрудный. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Встреча «Рубина» и «Уфы» без преувеличения являлась главной вывеской 30-го тура РПЛ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Матч жизни

Матч жизни, борьба за выживание, РПЛ или «смерть». Встреча «Рубина» и «Уфы» без преувеличения являлась главной вывеской заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги. В дерби Казани и Уфы решалось не только, кто сохранит прописку в РПЛ, а кто впервые в своей истории вылетит в ФНЛ. В этой игре решался вопрос финансирования клубов в следующем сезоне. В конце концов, в этом матче решалась судьба футбола в каждой из республик.

Что было бы с «Уфой», если бы команда вылетела в ФНЛ, уже говорил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Я придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Надо увеличивать бюджет, чтобы вернуться? Да. И глава республики говорит об этом, и мы с ним на эту тему говорили. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в Премьер-лиге», – говорил Газизов еще перед игрой.

В случае вылета в ФНЛ, новоиспеченный генеральный спонсор СИБУР может значительно сократить объем денежных вливаний в «Рубин» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из «Рубина» же по этому поводу никакой конкретики не звучало. Но накануне до игры появилась информация, что в случае вылета в «лучшую лигу мира», новоиспеченный генеральный спонсор СИБУР может значительно сократить объем денежных вливаний в казанский клуб. Неплохая мотивация, которая к тому же, подкреплялась премиальными за победу в 10 тысяч евро каждому из футболистов команды. Увы, подобной мотивации казанцам не хватило даже для того, чтобы свести игру в ничью.

В Голливуде до такого додуматься не смогли

Такое чувство, что сценарий для матча «Рубин» – «Уфа» был снят где-то на съемочной площадке на северо-западе от Лос-Анджелеса. В этой игре было все: и интрига до матча, и невероятная развязка по ходу него, и драки, и слезы.

Началось все с реализованного одиннадцатиметрового в исполнении Виталия Лисаковича и празднования с селфи в стиле Франческо Тотти, которое мгновенно разлетелось по многим телеграм-каналам. Как станет известно чуть позже, такая уверенность в себе сыграет с белорусом злую шутку, а само селфи, видимо, мы увидим еще очень не скоро.

Празднование гола с селфи мгновенно разлетелось по многим телеграм-каналам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уфимцев, которым нужна была только победа, такой расклад само собой не устраивал и почти всю вторую половину игры команда Алексея Стукалов провела на половине поле «Рубина» - 65% против 35% по владению мячом. Так что тот факт, что «Уфа» забила за тайм сразу два не должен удивлять. Уфимцы на это наиграли и заслужили гол на 89-й минуте, а Леонид Слуцкий вышел на второй тайм отбиваться, за что и был закономерно наказан.

Но и это было не все. На последней минуте старый знакомый Слуцкого Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Уфы». К мячу подошел все тот же Лисакович. Уверен, у каждого болельщика «Рубина» в момент подхода Виталия к мячу в голове всплыли флэшбэки промаха Сеада Хакшабановича по воротам «Ракува». Все те же ворота, все те же последние секунды, команда все также в одном голе от спасения и в одном промахе от провала.

Лисакович промахнулся с точки и закольцевал самый провальный сезон клуба в истории РПЛ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Случилось ужасное. Лисакович промахнулся с точки и закольцевал самый провальный сезон клуба в истории РПЛ. Весь кошмар «Рубина» начался нереализованным пенальти, им же и закончился.

Драка болельщиков подчеркнула принципиальность противостояния

Еще один любопытный инцидент приключился в самой концовке встречи, который в очередной раз подчеркнул всю принципиальность и важность противостояния. После второго гола «Уфы» болельщики обеих команд устроили массовое побоище прямо на футбольном поле.

Казанские фанаты обидчиков догнали, а уфимцев от кулаков не спасли ни стюарды, ни сотрудники безопасности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первыми на газон вырвались, предположительно, поклонники «Уфы», стремительно подбежавшие к фанатскому сектору казанцев и начавшие провоцировать их после гола своей команды. Ответа фанатов долго ждать не пришлось. На охоту за оголтелыми уфимцами выбежали порядка десяти «рубиновых».

Казанские болельщики, по итогу, своих обидчиков догнали, а гостевых болельщиков от кулаков не спасли ни студенты-стюарды, ни сотрудники безопасности. Всё действо длилось около двух минут.

«Надеюсь, вы не будете мучить меня вопросами»

После игры же главной интригой было одно. Подаст ли Слуцкий в отставку лично на послематчевой пресс-конференции? Хватит ли ему мужества, наконец, признать, что он не справился со своей работой? И вот главный тренер пришел в конференц-зал, выразил благодарность болельщикам и просто ушел.

«Хочу сказать спасибо болельщикам, если бы не они, не было такой концовки и не было бы реального шанса все изменить. Спасибо, что пришли и поддерживали команду до последней секунды. Надеюсь, вы не будете мучить меня вопросами», – сказал Слуцкий и сбежал, не дожидаясь неудобных вопросов от журналистов.

После игры главной интригой было одно. Подаст ли Слуцкий в отставку лично на послематчевой пресс-конференции? Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По-хорошему, прощаться со Слуцким было необходимо еще в марте-апреле, о чем мы писали чуть ли не в каждом тексте. Тренер потерял контроль над командой: сначала сваливал все проблемы на судей и газон, затем ссылался на отсутствие легионеров и открыто не верил в российских футболистов. Ну а вылет в ФНЛ хоть и грустный, но очень закономерный и справедливый итог.

Что «Рубину» делать дальше?

Вполне разумный вопрос. Что «Рубину» и его болельщикам делать дальше? В такой ситуации казанский клуб не оказывался еще никогда, но даже из вылета в ФНЛ можно и нужно сделать правильные выводы.

Если искать какой-то позитив, то вылет в ФНЛ - идеальный шанс для перезагрузки. Да, «очищение пердивом» - фраза для многих заезженная и банальная. Но в долгосрочной перспективе, если клуб не задержится в ФНЛ надолго, это может стать для «Рубина» даже некоторым спасением, нежели очередной потерянный сезон, который команда закончит в середине таблицы Премьер-лиги.

В такой ситуации наш клуб не оказывался еще никогда, но даже из вылета в ФНЛ можно и нужно сделать правильные выводы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что подразумевает под собой «перезагрузка»? Велика вероятность, что после столь провального сезона клубом и всем происходящим в нем заинтересуется кое-кто повыше, для кого вылет одного из главных спортивных символов республики - имиджевый провал колоссального масштаба. Изменения напрашиваются везде, начиная от Академии и заканчивая отделом по работе с болельщиками.

Если говорить о болельщиках, то большое заблуждение, что в ФНЛ люди перестанут ходить на футбол. Стоит лишь заново перестроить отношения с фанатской базой, и болельщиков на трибунах может стать только больше. Важно лишь приучить людей ходить именно на «Рубин», а не на «Зенит», «Спартак» или бесплатные билеты. Ну а уровень соперников по большому счету кардинально в ФНЛ не изменится.

Да, в Казань на годик перестанут приезжать топы из Москвы и Питера, но фактически половина домашних матчей в РПЛ («Нижний Новгород», «Уфа», «Химки», «Арсенал», «Урал» и т.д.) будут плюс-минус сопоставимы по своему накалу и уровню с доброй половиной домашних матчей в ФНЛ («Алания», «Енисей», «Балтика», «Нефтехимик», «Томь» и т.д.). К тому же, теперь матчей в сезоне будет на целых восемь больше.

Большое заблуждение, что в ФНЛ люди перестанут ходить на футбол Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все это, конечно, натягивание совы на глобус, но опять-таки даже в таком провале хочется искать положительные моменты. Случившееся – безусловно, трагедия для татарстанского спорта, но если «Рубин» сможет выбраться обратно в первый же сезон со старыми контрактами и с костяком команды, то это будет еще терпимо. Если команда застрянет в ФНЛ на сезон-два, то с учетом потолка зарплат получит риск остаться там надолго. Такое не получится оправдать, даже если сильно захотеть.

Ну и напоследок. У «Рубина» еще остаются мизерные шансы не покинуть РПЛ, если лига получит расширение до 18 команд. Но насколько это будет справедливо? По всем спортивным принципам казанцы заслужили вылета, как никто другой. Так что лучше честно вылететь в ФНЛ, нежели через кабинеты остаться в РПЛ. Так будет справедливее. Переживем.