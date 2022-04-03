Официально: «Рубин» приостановил до лета действие контракта с Хван Ин Бомом

«Рубин» объявил о приостановке действия контракта с центральным полузащитником Хван Ин Бомом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение с футболистом приостановлено до лета 2022 года.

Корейский полузащитник перешел в состав казанского клуба в августе 2020 года из канадского «Ванкувера» за 2,5 млн евро. В общей сложности за «Рубин» Ин Бом провел 38 матчей, забив 6 голов и оформив 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость корейца в 3 млн евро.

Помимо Хван Ин Бома, официально контракты с «Рубином» приостановили еще пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич и Хвича Кварацхелия.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если клуб покинут все иностранцы.