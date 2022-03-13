Официально: «Рубин» приостановил до лета действие контракта с Филипом Уремовичем

«Рубин» объявил о приостановке действия контрактов с центральным защитником Филипом Уремовичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашения с футболистом приостановлено до лета 2022 года.

Хорватский защитник перешел в состав казанского клуба в июле 2018 года из хорватской «Олимпии» за 1 миллион евро. В общей сложности провел за «Рубин» 97 матчей, забив 1 гол и оформив 1 результативную передачу. В последние два сезона являлся капитаном команды. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорвата в 7 миллионов евро.

Напомним, накануне стало известно, что контракты с казанским клубом приостановили Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если клуб покинут все иностранцы клуба.