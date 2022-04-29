Официально: Россия лишилась летней Универсиады 2023 года

Международная федерация университетского спорта (FISU) перенесла проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба FISU.

«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», – говорится в заявлении организации.

Стоит отметить, что о том, где пройдет спортивное мероприятие, не сообщается. Право проведения летней Универсиады – 2023 Россия получила в 2019 году. Соревнования должны были пройти с 8 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге.

В последний раз международные и национальные спортивные соревнования среди студентов в нашей стране проходили в 2013 году. Летнюю Универсиаду того года принимала Казань.

Напомним, ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что столица Татарстана продолжает подготовку к проведению матча за Суперкубок УЕФА.